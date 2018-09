TV: Thern om uteblivna speltiden i AIK: "Gillar inte folk som gnäller"

Förra säsongen spelade Simon Thern i AIK men inför årets säsong flyttade han till IFK Norrköping för att få mer speltid. I AIK hade han inledningsvis förtroende från tränaren Rickard Norling men fick mindre och mindre speltid ju längre säsongen gick.

- Jag hade förtroende de första 15, 16 matcherna. Jag kände att när jag blev bortplockad från den ordinarie speltiden var jag i min bästa form. Sedan blev det inte så många fler starter efter det. Det är klart att jag var lite besviken då, men det är bara att köra ner huvudet och köra på, säger Thern.

Även om han själv tyckte att han borde fått mer speltid vill han inte klaga i efterhand.

- Jag gillar inte folk som sitter och gnäller i efterhand. Som säger att det är fel på tränaren eller det ena och andra. Hade jag varit tillräckligt bra och varit så mycket bättre än de som spelade hade jag spelat. Det tyckte jag, men det har inget med saken att göra. Det gäller att övertyga Rickard.

Senare på söndagen ställs Thern mot sitt gamla lag i ett hett allsvenskt toppmöte.

