TV: Tredje raka för Häcken - slog Kalmar i svängig match

Häcken avslutade med en seger i den sista matchen innan EM-uppehållet, och tog även tre poäng i förra helgen mot AIK när serien återstartade. I kväll ställdes man mot ett Kalmar FF som endast hade förlorat en match dittills i serien.

Det blev en svängig tillställning i Kalmar där Häcken tog ledningen tre gånger om. Först genom Martin Olsson på frispark, där Oliver Berg sedan kvitterade innan paus. Sedan gav Ali Youssef Hisingen-laget ledningen igen - varpå Johan Stenmark kvitterade till 2-2.

Patrik Wålemark satte sedan 3-2 i matchminut 69, vilket även blev matchens sista mål som säkrade Häckens tredje raka trepoängare i serien.

ANNONS

- Det var skönt att pilla in den. Det var en jäkligt tuff match, men vi kämpade som bara den och det blev bra till slut, säger segerskytt Patrik Wålemark till Discovery+.

Wålemark berättar även om hur det är att spela under nye tränaren Per Mathias Høgmo, som tog över Häcken under EM-uppehållet.

- Det är jätteannorlunda från tidigare. Men jag gillar träningsupplägget och allt runtomkring som fan, faktiskt. Det har känts jättebra första veckorna.

Segern gör att Häcken klättrar upp till tionde plats i tabellen efter en tredjedel av serien spelad. Kalmar ligger på åttonde plats.

I nästa omgång möter Häcken IFK Norrköping borta medan Kalmar ställs mot AIK borta.

Lagens startelvor:

Kalmar: Hägg Johansson - Johansson, Sætra, Stenmark, Ring - Romario, Sjöstedt, Gustafsson - Ring, Fröling, Berg.