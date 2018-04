TV: Tredje raka förlusten för Elfsborg - Vecchia stor hjälte för Sirius

Både Sirius och Elfsborg stod på noll poäng inför lördagens match och jagade därmed sina första poäng i årets allsvenska. I Elfsborg gjorde mittbacken Ibrahim Dresevic säsongsdebut när han ersatte Jon Jönsson, som inte fanns med på grund av sjukdom. Trots 3-1-förlust mot Hammarby i premiären för Sirius gjorde laget bara en förändring. Johan Eiswohld ersatte Ian Sirelius, som var avstängd i lördagens match efter att ha dragit på sig ett rött kort.

Första halvlek bjöd på småtrevligt spel, men det skapades inga jättechanser. Närmast var Shkodran Maholli men hans avslut med vänsterfoten smet utanför.

- Bollen träffade mitt stödjeben, sa Maholli till C More under pausvilan.

I övrigt var han nöjd med halvleken.

- Mycket bra. Det är bara sista tredjedelen vi måste skapa lite mer målchanser. Man är inte van och se Elfsborg slå långbollar på sin hemmaplan men vi måste se till att skapa vassare chanser.

Elfsborgs farligaste chans skapade Stefan Ishizaki men istället för att gå på eget avslut, efter att ha tunnlat Sirius-försvarare, försökte han nå Issam Jebali. Men Ishizakis passning nådde inte fram och bortalaget kunde reda ut situationen.

- Han var inte så fri som jag trodde, sade Ishizaki i paus.

Andra halvlek bjöd på lite öppnare och jämnare spel. Och det var Elfsborg som var närmast att ta ledningen. Efter ett inspel från högerkanten styrde Sirius Abdul Razak bollen i stolpen bakom Joshua Wicks.

På stopptid avgjorde Sirius. Efter en tilltrasslad situation framför mål hamnade bollen framför Stefano Vecchia som behärskat satte dit segermålet för Uppsala-laget.

- Det är fantastiskt skönt, säger matchhjälten efter vinsten.

I nästa omgång möter Sirius Häcken på hemmaplan, medan Elfsborg möter Brommapojkarna på Grimsta IP.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Gustavsson, Dresevic, Nilsson, Lundqvist - Ishizaki, Holmén, Jebali, Gojani, Lundevall - Frick.

Sirius: Wicks - Larson, Eiswohld, Björkström, Arvidsson - Gustafsson, Ogbu, Razak - Vecchia, Maholli, Eddahri.