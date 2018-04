TV: Trippelsmäll för Häcken - Faltsetas och Irandust utvisade och Alm uppvisad på läktaren

I slutet av första halvlek drog Alexander Faltsetas på sig ett rött kort efter en våldsam satning mot BP:s Gustav Sandberg Magnusson. Och i andra halvlek drog Daleho Irandust på sig Häckens andra röda, efter gruff med BP-spelaren Mohanad Jeahze.

Precis innan pausvilan mellan Brommapojkarna och Häcken på Grimsta IP under måndagen tilldelades Alexander Faltsetas ett direkt rött kort. Mittfältaren kastade sig sent in i en duell med Gustav Sandberg Magnusson och tacklingen med dobbarna före fick domaren Kaspar Sjöberg att visa ut Häcken-spelaren.

- Oj, en elak smäll från Faltsetas, utbrast C Mores kommentator Anders Fredriksson när han såg tacklingen.

I andra halvlek visades Häcken-spelare nummer två ut. Daleho Irandust blev omkullriven i en omställning och svarade med att knuffa till BP-spelaren Mohanad Jeahze och fick sitt andra gula kort.

- Det där är inte godkänt, när man har ett gult kort. Det där är inte godkänt alltså, säger C More-experten Alexander Axén efter matchen.



Senare i andra halvlek visades dessutom tränaren Andreas Alm upp på läktaren.

- Andreas ser ju väldigt förvånad ut. Han är en väldigt klok man så jag undrar hur han kan vara inblandad i att hamna på läktaren, säger C More-experten Hasse Backen efter matchen.

