TV: Trots tunga spelartappen - Asbaghi: "Kan inte kräva nya spelare"

IFK Göteborg tappade inför omstarten i allsvenskan tre spelare - Pontus Dahlberg, Sebastian Eriksson och Gustav Engvall - och föll i eftermiddag med 3-1 mot Kalmar FF på Gamla Ullevi. Trots förlusten och spelartappen, så känner inte tränaren Poya Asbaghi att han kan kräva nya spelare av ledningen i klubben.

- Jag förstår diskussionen och det är lätt hänt att det blir så, när man tappar tre ganska tongivande spelare, men innan vi står efter en förlust och diskuterar vilka spelare vi kan få in, så måste vi se till att få de som är där ute att spela max. Även om jag gillar attityden, att trots 3-0-underläge faktiskt kämpa och gå för 3-1 i andra halvlek som är bättre (för Blåvitts del), så har vi en första halvlek som lämnar mer att önska från oss alla. Vi kan inte börja titta på vad som finns utåt innan vi känner att vi kan ge allt, vi som finns här och det kunde vi inte riktigt känna efter första halvlek, säger Asbaghi till C More.

- Samtidigt skulle det vara enkelt att stå och säga det nu (att Blåvitt behöver nyförvärv), men när jag kom till Blåvitt fick jag förklarat för mig vad det är för situation som vi befinner oss i nu, att vi sparar helt enkelt pengar och kommer att i princip ha den lägsta ekonomiska omsättningen någonsin i spelartruppen. Då kan inte jag stå här efter en 3-1-förlust mot Kalmar och kräva spelare. Jag visste om att situationen var så här när jag skrev på och för mig handlar det mer om att jobba med de vi har och lämnar några spelare, så får jag se vilka som finns här och försöka ersätta dem med spelarna här, fortsätter han.

Till nästa omgång mot Örebro, så får Asbaghi dessutom klara sig utan innermittfältarna Mix Diskerud och August Erlingmark, som båda spelade från start i dagens förlust och drog på sig gula kort, vilket innebär att de är avstängda nästa helg.

- Det är tufft med de två avstängda, men vi får komma tillbaka efter den här förlusten och ställa upp med ett så slagkraftigt lag som möjligt nästa helg, säger han.

Se hela intervjun med Asbaghi i spelaren ovan.