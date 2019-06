TV: Tunga Bajen-halvleken - två backar tvingades bryta

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån/ C More.

SOLNA. Derbyt mot AIK började tungt för Hammarby med två tidiga baklängesmål. Sedan kom nya smällar. Backarna Mats Solheim och Simon Sandberg tvingades bryta matchen redan i den första halvleken. - Det är klart att det inte är optimalt, sa Bajen-backen Dennis Widgren till C More i halvtid.

Hammarby hade problem i backlinjen redan inför dagens möte med AIK. Kossounou Odilon var avstängd och David Fällman missade matchen med en skada.

I förra mötet med IFK Norrköping klev Mats Solheim av med en lårskada, men i dagens derby spelade norrmannen från start i Bajens backlinje. Det dröjde dock mindre än en halvtimme innan Solheim signalerade för byte och tvingades bryta på grund av skada.

In kom i stället Vladimir Rodic.

Bara tio minuter senare tvingades Bajen till ett nytt byte då Simon Sandberg tvingades gå av. Sandberg höll sig mot baksida lår. In kom Marcus Degerlund.

- Det är klart att det inte är optimalt, men vi har en bra trupp och spelare som kan komma in och göra jobbet ändå. Vi höjde oss efter bytena och även om vi inte skapade jättebra lägen, så spelade vi bättre, sa Hammarby-backen Dennis Widgren till C More i halvtid.

AIK hade dessförinnan gjort två mål och ledde med 2-0, båda målen genom Sebastian Larsson.