TV: Tunga trenden fortsätter för Peking - kryssade mot Elfsborg

En seger på de sju första matcherna. Det är IFK Norrköpings facit efter att ha spelat en mållös tillställning mot Elfsborg. - Förlåt för uttrycket, men det känns piss just nu, säger Elfsborgs Pawel Cibicki till C More. - Överlag gör vi en slarvig match, säger IFK Norrköping-managern Jens Gustafsson.

IFK Norrköping var inför säsongen tippat att sluta i toppen av allsvenskan, men än har inte klubben lyckats motsvara kraven som ställs för att vara med och slåss om Lennart Johanssons pokal senare i höst. Inför mötet med hade laget bara vunnit en enda match i allsvenskan och den mot Falkenberg. Laget lyckades inte heller få hål på Elfsborg på Borås Arena.

Matchen inleddes ganska böljande och bara efter ett par minuter hade Pawel Cibicki ett hyggligt avslut från en bit utanför straffområdet, men anfallaren till sin besvikelse se försöket gå över ribban.

Därefter var det Pekings Christoffer Nyman som fick en hyfsad möjlighet efter en dryg kvar spelad. Alexander Fransson slog en fin passning i djupet till anfallaren och Nyman försökt ur snäv vinkel få bollen över Kevin Stuhr Ellegaard, men dansken parerade. Det blev en mållös första halvlek.

- Det är en tuff match och IFK Norrköping är ett bra lag. Vi får inte till spelet riktigt som vi vill, men vi kommer in i det och kämpar oss tillbaka, sa Elfsborg Robert Gojani till C More i halvtid.

Pekings Alexander Fransson sa följande om den första halvleken:

- Det är två lag som vill spela boll där ute. Jag tycker att det är en ganska jämn första halvlek och jag tycker inte det finns några riktigt klara målchanser från något håll, sa han till C More.

Den andra halvleken inleddes där den första avslutade, få målchanser och två lag som hade svårt att komma till lägen. Med en kvart kvar av matchen tog dock hemmalaget på Borås över kommandot och bland annat hade Pawel Cibicki ett farligt avslut som gick precis utanför och i slutet hade anfallaren ytterligare en het chans då Lars Krogh Gerson stod i vägen. Närmare än så var det inte mål i matchen och den slutade 0-0. Det var IFK Norrköpings femte kryss den här säsongen.

- Överlag gör vi en slarvig match, säger IFK Norrköping-managern Jens Gustafsson till C More.

Elfsborgs Pawel Cibicki var enormt besviken efter matchen.

- Förlåt för uttrycket, men det känns piss just nu, säger Elfsborgs Pawel Cibicki till C More.

Därmed har nu IFK Norrköping spelat ihop åtta poäng på sju matcher medan Elfsborg står på 12 inspelade poäng.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Gregersen, Nilsson, Strand - Olsson, Gojani, Holmén - Levi, Cibicki, Kabran.

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Krogh Gerson - Smith, Skrabb, Fransson, Thern, Binaku - Nyman, Larsson.