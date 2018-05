TV: Veteranen hyllar startdebutanten: "Otroligt duktig fotbollsspelare"

Jordan Larssons avstängning öppnade upp för startdebut i IFK Norrköping för Arnor Sigurdsson. Den 18-årige islänningen fick göra åtta inhopp förra säsongen och hade inför lördagens möte med Östersund gjort fem inhopp i årets allsvenska.

Den första starten blev en stor succé, med två mål i den första halvleken. Efter matchen hyllades Sigurdsson av veteranen Andreas Johansson.

- Fantastisk fotbollsspelare, vi har vetat om det hela tiden och sett han nu hela året. Han har fått jobba sig tålmodigt in i laget och göra bra inhopp och i dag fick han chansen, jättekul. Det var kul att han fick visa det. Det är en otroligt duktig fotbollsspelare, säger lagkaptenen till C More.

Se intervjun i spelaren ovan.