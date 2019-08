TV: Viktig seger för Helsingborg – Svensson och Gero skapade avstånd till botten

För blott tredje gången på de 19 senaste försöken så vann Helsingborgs IF en allsvensk match. De gick segrande ur ångestmötet mot Östersunds FK, efter att bland annat Max Svensson gett laget en tidig ledning. - Det var väldigt befriande, säger HIF:s tränare Alexander Tengryd till C More.

För Helsingborgs IF och Östersunds FK har de senaste veckorna handlat mer om saker utanför planen än det som sker på planen, men bägge lagen har också haft svag form och fredagens möte var ett extraladdat ångestmöte.

Det gick dock snabbt för HIF att få en positiv spinn på matchen. Max Svensson sprang in i ett passivt ÖFK, som inte skyddade ytan framför backlinjen, när han drog in från vänsterkanten och avslutade fint vid bortre stolpen till 1-0 efter elva minuter.

Ytterligare 20 minuter senare gjorde HIF 2-0, ett mål av ex-ÖFK:aren Alhaji Gero som gjorde det efter att Östersund tappat boll högt upp i plan. Östersunds enda chans i första halvlek var en frispark som gick strax utanför, medan HIF bland annat hade en boll som Aly Keita räddade till ribba ut.

- En besvikelse för sättet som vi släpper in mål på. Vi pratade om att vara disciplinerade tidigt i matchen, och sedan blev vi helt öppna första tio minuterna. Vi kom in i lite igen, men sedan kommer andra målet från ett misstag, sa ÖFK:s tränare Ian Burchnall till C More i halvtid.

Östersund bytte spelare och formation från 3-4-3 till 4-2-3-1 i andra halvlek, men segern blev ändå stabil och lugn för HIF. De 7000 åskådarna på Olympia, som innan avspark tackade av Pär Hansson, fick se HIF vinna sin blott tredje match på de 19 senaste allsvenska omgångarna.

Helsingborgs tränare Alexander Tengryd till C More:

- Det var väldigt befriande och vi gör en bra prestation. Vi får ett passningsspel på deras planhalva och får ett tryck mot deras mål. Det känns ganska betryggande och grabbarna tar många löpmeter i dag.

- Första målet är alltid viktigt, men i dag var det kanske extra viktigt för oss.

Matchen mot ÖFK var Tengryds andra som huvudtränare i HIF – och hans första seger.

- Det är stort och det är min andra allsvenska match. Det är klart att det har varit på ett tryck på mig, men jag är väldigt glad över att vi vann i dag, säger han.

HIF har nu 21 poäng, samma som Östersund. Bägge lagen har fem poäng ner till kvalplats, där dock övriga lag i botten har spelat en match färre.

Helsingborgs IF: Lindegaard – Randrup, Holgersson, Weberg, A.Eriksson – Abubakari, Gigovic – Wanderson (84'), Farnerud (80'), M.Svensson – Gero

Inhoppare: Sjöberg (80'), Hafsteinsson (84')

Östersunds FK: Keita – Amin, Isherwood, T.Pettersson – Hörberg, Purver (46'), Colkett (80'), Ouattara – Turgott, Islamovic, Kroon (65')

Inhoppare: Kadiri (46'), Hopcutt (65'), Perry (80')