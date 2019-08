TV: Ytterbackskris i Djurgården inför derbyt: "Får se om Astrit kan ta sig ner"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Det råder ytterbackskris i Djurgården inför derbyt mot AIK nästa helg. Kommer de blårandiga få ta till ett oväntat grepp då? - Vi får se om Astrit (Ajdarevic) kanske kan ta sig ner där, säger tränaren Kim Bergstrand till C More.

Djurgården-spelarna Mohamed Buya Turay, Elliot Käck, Fredrik Ulvestad och Jonathan Ring riskerade alla avstängning till derbymötet med AIK vid gult kort i söndagens seriefinal mot Malmö FF på Stadion. För Käcks del tog det 15 minuter, sedan blev han varnad.

Vänsterbacken kom sent in i en duell med Felix Beijmo och blev därmed tilldelad ett gult kort, vilket gör att han nu missar derbymötet med AIK, om en vecka, på Friends Arena.

- Han kom med full satsning där och det är nog därför det blir en varning. Sådana där satsningar kan träffa riktigt illa. Man måste skydda spelarna, säger C Mores expert Anders Andersson i sändningen.

Inför matchen mot AIK ser det mörkt ut på ytterbacksplatserna. Aslak Fonn Witry missade söndagens match mot MFF och ersättaren Jonathan Augustinsson hade lårproblem nästan matchen igenom.

- Det ser inte så jättevasst ut där just nu, men vi har ett fysteam som får göra ett jobb också, säger Djurgårdens tränare Kim Bergstrand till C More.

C More: Ni är inne i ett flyt, så det känns ju att som ni kan spela med en busschaufför.

- Vi får se om Astrit (Ajdarevic) kanske kan ta sig ner där, svarar Bergstrand och ler.

Djurgården ställs på söndag i nästa vecka mot AIK. Matchen börjar klockan 15.00 och sänds i C Mores kanaler, samt streamat på cmore.se.