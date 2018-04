TV: Zengin lyrisk efter comebacken: ”Så här man blir champions”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

STOCKHOLM. Hammarby har haft svårt att få Erkan Zengin spelklar.

Men i dagarna kom klartecknet och under måndagen gjorde han grönvit comeback i allsvenskan.

- Fantastiskt, säger han till C More.