Två allsvenska matcher flyttas - men 08-derbyt står kvar

Nyligen presenterade regeringen ett förslag om att 500 åskådare ska kunna släppas in på fotbollsmatcher från och med den 17 maj, så länge smittläget tillåter det. Det fick Hammarby att undersöka möjligheterna för att flytta sitt derby mot Djurgården den 16 maj till ett senare datum, för att kunna ta in fler än de åtta åskådare som är tillåtet just nu.

Djurgården var dock tydliga med att de inte ville flytta derbyt.

- Om vi antar att det blir lite förändringar mest hela tiden här framöver, då blir det oöverskådligt att hålla på att flytta matcher. Vår inställning är därför att matchen ska ligga där den ligger nu på söndagen, sa Djurgårdens vd Henrik Berggren till fotbollsthlm.se nyligen.

Nu står det klart att Djurgården får sin vilja igenom; derbyt spelas den 16 maj som planerat. Det var fotbollsthlm.se först med att rapportera under fredagen efter att Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté haft sitt möte och fattat beslut i frågan.

- Djurgården motsatte sig en flytt på grund av att man ansåg att det fastställda schemat ska gälla. Man anförde att det finns inga beslut tagna, att förslaget är ute på remiss och att det är för lösa grunder att fatta beslut på. Då beslutade TK att inte flytta matchen. Det var ett enigt beslut, säger TK:s ordförande Christer Gustafson till Fotbollskanalen.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson till Expressen:

- Det var väntat, vi är inte direkt förvånade. Trist för våra supportrar som har stöttat oss hela vägen under den här tiden och det är mest dem man tänker att det är trist för. Men i övrigt var det väntat och det var inte så att vi hade väntat oss någon välvilja från Djurgården i den här frågan.

Är ni besvikna?

- Ja, men inte sura. Vi hade velat flytta derbyt för att få in våra supportrar, nu blev det inte så. Det var väntat för vår del.

De två andra matcherna som var planerade till 16 maj, Elfsborg-Halmstad samt Degerfors-Örebro, har senarelagts till 17 respektive 18 maj efter önskemål från samtliga föreningar.