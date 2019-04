Tvåmålsskyttarna uttagna - här är omgångens lag

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I måndags var omgång fyra avslutade och när den summeras står det klart att Malmö FF, IFK Göteborg och Djurgården har med två spelare vardera i omgångens lag. Tvåmålskyttarna i den nyligen avslutade omgången - Filip Rogic, Jordan Larsson och Imad Khalili - tar alla en plats i laget.

Målvakt

Tommi Vaiho (1), Djurgården.

Backar:

Andreas Vindheim(1), Malmö FF, Erik Berg (3), Djurgården, Carl Starfelt (1), IFK Göteborg, Sören Rieks (1), Malmö FF.

Mittfält

Filip Rogic (1), Örebro SK, Jonathan Levi (2), Elfsborg, Rasmus Elm (1), Kalmar FF.

Forwards

Imad Khalili (1), Hammarby, Benjamin Nygren (2), IFK Göteborg, Jordan Larsson (2), IFK Norrköping

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.