Une Larssons målbild: sig själv som guldhjälte: "Vore det mäktigaste som hänt mig"

Om Jacob Une Larsson är nervös inför vad som väntar? Inte än, säger mittbacken när Fotbollskanalen intervjuar honom under torsdagseftermiddagen. Då är det lite mindre än två dygn kvar till den avgörande matchen mot IFK Norrköping på Östgötaporten.

- Den (nervositeten) lär väl krypa sig på under fredagskvällen, säger Une Larsson.

Den senaste tiden har Djurgården spelat en rad nyckelmatcher i guldstriden och inför sista omgången leder man serien med tre poäng, vilket innebär att en poäng mot Peking räcker till guld.

- Jag har nog mest märkt av det i efterhand, efter matcherna, vad de matcherna betytt. Då har jag insett: ”Fan, det här var viktigt att vi tog tre poäng”. Samtidigt är det här en fantastisk bubbla att befinna sig i, just det här att varje match betyder allt. Jag vet inte, jag har inte riktigt reflekterat än över hur allt kommer kännas efteråt, när säsongen är slut. Men det har varit en väldigt trevlig bubbla att vara i.

En guldstrid innehåller en mental prövning och Une Larsson aktar sig från att sväva i väg i sina tankar.

- Det är klart att det ibland kommer lite tankar i huvudet, men jag försöker verkligen att hålla fokus på det vi ska göra. Vi ska vinna. Vi ska inse matchens vikt och dra nytt av det. Vi ska få energi av det.

Du, Danielson och Vaiho är ju någonstans navet i ert försvarsspel. Om ni ”gör ert jobb” och håller nollan så innebär ju det att det blir guld. Tänker du något runt det?

- Jag har tänkt lite på det där. Och jag tror inte det är bra om vi parkerar bussen från minut ett. Vi måste ta oss an den här matchen som om vi skulle gå på träning.

Men han förklarar att Djurgården så klart kommer göra allt för att freda sitt eget mål.

- Det lär nog bli ett uppoffrande spel.

- Ibland dyker tankarna upp: ”Vad skulle hända om vi vann?”, men jag försöker bara fokusera på det vi ska göra på planen. I mitt huvud är det att gå för tre poäng och inte backa hem.

Du har ju varit öppen med att du har sympatier för Djurgården sedan tiden innan du kom till klubben - vad känner du kring att vara i den situationen du är i nu, att ha möjligheten att ta ett guld med Djurgården?

- Jag försöker njuta av det. Sen får jag nog försöka ta in allt det där efter säsongen. Vad den här säsongen inneburit och så. Jag försöker sätta det åt sidan och fokusera på uppgiften.

Är det för att det är för mycket känslor inblandat i grund och botten, om du skulle tillåta dig känna efter redan nu?

- Man kanske kan släppa på lite, just för att det kanske kommer bli ett extra uppoffrande spel och att vi kommer göra allt för att vinna matchen. Samtidigt kan jag inte förhålla mig för mycket till mitt supporterskap när det är ett så viktigt jobb som måste göras.

Une Larsson berättar att han har starka minnen av säsongsummeringar från Djurgårdens guldera för mer än tio år sedan (klubben vann titeln 2002, 2003 och 2005), vilka han hade på VHS-band.

- De har jag sett så många gånger i efterhand, säger mittbacken.

Går det att tänka på sig själv i en sådan situation, att någon annan kommer tänka på dig som en guldhjälte på samma sätt som du tänker om de som var med då?

- Nej, allt sådant där har jag haft väldigt svårt att ta in, sedan jag kom till Djurgården. Att det finns barn som har en som förebild och så, det är lite övermäktigt att ta in. Det är svårt att ta in.

För Une Larsson är mötet med Peking, enligt honom själv, "utan tvekan" den största matchen i hans karriär hittills.

Så hur känns det att ta sig an den utmaningen?

- Det känns fantastiskt. Jag har spelat viktiga matcher i slutet av säsongen tidigare, och jag har spelat mindre viktigare matcher också, och jag är otroligt tacksam över att få spela den här matchen. Det är lite skillnad mot att ligga åtta i serien och att man bara ska spela av en avslutande match. Det känns helt fantastiskt att vi har den här möjligheten.

Målar du upp bilder i ditt huvud inför lördag?

- Ja, jag kommer nog försöka jobba lite med målbilder på fredagskvällen eller så.

Ser du bucklan då?

- Jag vet inte om jag kommer gå så långt, utan det kommer nog mer vara aktioner i matchen.

Att du knoppar in en hörna?

- Det vore det mäktigaste som har hänt mig. Så det hoppas jag verkligen att jag gör, säger Une Larsson och medger att han gärna funderar över det faktum att han själv har chansen att bli den som avgör allt:

- Ja, jag kommer nog försöka tänka på det. Jag vet att den tanken hjälpt mig tidigare, just för att i en sådan här upphaussad match inte bli låst eller nervös. Just den tanken, att man själv kan bli en av hjältarna, hjälper mig att vara proaktiv och ta för mig.

25-årige Une Larsson kom till Djurgården inför säsongen 2016, från Brommapojkarna.