Uppges intresserat av Zenit-målvakt - Andersson: "Nikos har kanske chattat med honom på Instagram"

Tommi Vaiho var stundals briljant under Djurgårdens guldsäsong 2019, men petades i somras till förmån för Per Kristian Bråtveit. Under vår- och höstsäsongen har målvakterna fått varierat med speltid.

Den norske målvakten har varit tydlig med att han inte ser sig vara ett reservalternativ över nästa säsong och att han skulle överväga att lämna om det blir så.

Tidigare i december kunde Fotbollskanalen avslöja att Bråtveits medverkan i det norska "nödlandslaget" genererat intresse i Europa, bland dem Heerenveen i Eredivisie.

- Du är bra uppdaterad. Vi har fått några förfrågningar. Gör man det bra i landslaget så kan det bli så, sa Djurgårdens sportchef Bosse Andersson då.

En spelare som målats upp som en möjlig målvaktslösning är Aleksandr Vasyutin, 25, enligt DIF-podden. Den ryske målvakten tillhör Zenit, men har tidigare varit i såväl Sarpsborg i Norge som FC Lahti i Finland.

- Jag vet att det har spekulerats om det i olika kanaler efter att man sett att vår målvaktstränare Nikos (Gkoulios) följer honom på Instagram. Det är hans jobb, säger Bosse Andersson till Fotbollskanalen.

Har ni haft någon kontakt med honom?

- Inte vad jag vet. Nikos har kanske chattat med honom. Men det är såklart vi ser oss omkring, då vi är i en situation där det finns intresse för PK.

En annan spelare som sagts närma sig Djurgården är BP:s lovande vänsterback Axel Wallenborg. Enligt Expressen har 19-åringen kritat på ett fyraårskontrakt.

Vad kan du säga om det?

- Jag har inte ens träffat Axel, men däremot har jag varit i kontakt med BP.