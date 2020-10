Uppgifter: 12 miljoner försvann på vägen i Bahoui-försäljningen

För ett par veckor sedan kunde Dagens Nyheter avslöja att en faktura kopplat till försäljningen av Nabil Bahoui 2015 hittats i en knarkrazzia. Fakturan kom från ett företag som enligt tidningen stod på ”grovt kriminella” personer och mottagaren var bolaget Palm Eleven AG.

Just Palm Eleven är agenten Marc Lichtstieners bolag och för DN bekräftade nuvarande klubbdirektören Björn Wesström att bolagen haft ett tredjepartsägande i Bahoui och att man därmed hade rätt till en del av övergångssumman, vilket också var tillåtet vid tillfället.

Enligt Aftonbladet hade Nabil Bahoui en utköpsklausul i sitt avtal på 25 miljoner kronor, en klausul som skrevs in då han förlängde sitt kontrakt 2014. I kontraktet skrevs, enligt tidningen, även in att just Palm Eleven skulle få tio procent av de 25 miljonerna vid en affär. En källa uppger också att saudiska Al-Ahli betalade just 25 miljoner för spelaren.

Enligt tidningen var det dock inget som fanns med i klubbens kvartalsrapporter, att det fanns ett externt ägande i Bahoui.

- Det låter spontant som en miss eftersom vi vet ju att procent ägdes i ”Nabbe” där, säger en person som var anställd hos AIK vid tillfället, till Aftonbladet.

Totalt uppger tidningen att det bara blev totalt 12,8 miljoner kronor kvar för AIK av affären, efter att alla mellanhänder, agenter och klubbar med mera, fått sin del av kakan.

Björn Wesström säger i en kommentar till tidningen att det finns ”en hel del faktafel” i artikeln. Han vill dock inte svara på vad.

AIK har sedan tidigare gett sin version av vilken koppling man har till respektive bolag och i samband med den kommuniceringen, som skedde för två veckor sedan, sa klubben att man skulle utreda sin roll i Bahoui-affären, samt granska alla större affärer som gjorts de senaste tio åren.

Tidigare under tisdagen var Fotbollskanalen i kontakt med Björn Wesström för mer om den pågående utredningen, men utan att få någon kommentar.

- Vi ligger kvar med det uttalandet vi gav då, säger Wesström.

Kan du säga någonting om hur utredningen går och i vilken fas ni är där?

- Nej, vi spekulerar inte utåt i det. Vi gör det vi ska och sedan kommunicerar vi utåt efter det.

Fotbollskanalen har tidigare kunnat berätta att AIK kan komma att straffas av Svenska Fotbollförbundet då klubben i efterhand sagt att det var agenten Hasan Cetinkaya som företrädde AIK, genom bolaget SPM Sports Agency, men att man till fotbollsförbundet uppgett en maltesisk kvinna som representant.

”Ja, lämnar man felaktiga uppgifter om vem som varit förmedlare kan det vara ett brott mot förmedlarreglementet. Huruvida det skett någon överträdelse i det här enskilda fallet får vi återkomma till när utredningen är klar”, skrev juristen Christine Stridsberg i ett mejl till Fotbollskanalen vid tillfället.

Hasan Cetinkaya å sin sida, säger till Aftonbladet att han inte vill uppge hur mycket han fick betalt för affären. Även en tredje agent rapporteras ha fått betalt för arbetet med affären.