Uppgifter: Ahmedhodzic scoutas av United och Chelsea - närmast Serie A-flytt

Anel Ahmedhodzic, 21, har under en längre tid uppgetts vara nära en övergång till Serie A-klubben Atalanta. I februari rapporterade Kvällsposten att MFF och Atalanta var så gott som överens om en affär värd 80,5 miljoner kronor.

Efter det har Ahmedhodzic själv bekräftat att förhandlingar med Atalanta pågår.

- Min flytt till Atalanta är ännu inte officiell. Det är två klubbar i Italien som har tittat på mig, men med "Nerazzurri" är förhandlingarna nu i ett avancerat stadie, sa han till Gianlucadimarzio.com.

Den andra italienska klubben det rörde sig om var Milan.



Malmö have not received yet any official bid from Chelsea or Manchester United for Anel Ahmedhodzic as of today. The Bosnian CB has been scouted by both clubs as he’s one of the most interesting young CB in Europe, but Atalanta are in advanced talks to sign him. 🇸🇪 #cfc #mufc