Uppgifter: AIK förhandlar med Omonia Nicosia om Kakoullis

Det var tidigare i veckan som de första uppgifterna läckte ut i media.

24sports hävdade att AIK visar intresse för den cypriotiske landslagsmannen Andronikos Kakoullis, som spelar i Omonia Nicosia.

Strikern var på väg till IFK Göteborg i somras, men övergången blåstes av i sista stund. Och nu kan det alltså bli AIK istället - för på torsdagskvällen kommer Expressen med nya uppgifter.

Tidningen skriver att AIK:s sportchef Thomas Berntsen är på Cypern just nu för att förhandla om ett köp av Andronikos Kakoullis. Han ska även ha varit på plats under kvällens Europa Conference League-möte mellan just Omonia Nicosia och Pafos FC. Och suget att värva Kakoullis blev nog inte mindre, då han assisterade till ett av Omonias mål.

Annons

Inget är klart, men Berntsens närvaro på Cypern är en indikator på att AIK intensifierar sin jakt på den cypriotiske landslagsmannen. Han ses som en ersättare till en annan cypriot, Ioannis Pittas, som nyligen lämnade "Gnaget".

Kakoullis sitter på ett kontrakt till sommaren 2026 med Omonia Nicosia. Totalt har han levererat 44 mål och 29 assist på 204 matcher för den cypriotiska toppklubben, som han är fostrad i.