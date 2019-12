Uppgifter: AIK i samtal med tidigare mittfältare

Ghananske mittfältaren Ebenezer Ofori, 24, tillhörde mellan sommaren 2013 och vintern 2017 AIK och kan nu vara på väg tillbaka till Solna-laget. Ofori, som har avtal med tyska andradivisionslaget Suttgart fram till nästa sommar, är enligt FotbollDirekt i samtal med AIK och ska vara öppen för en återkomst till klubben.

Ofori var under säsongen 2018 och 2019 utlånad från Stuttgart till MLS-klubben New York City, men ska nu alltså kunna tänka sig en comeback i AIK efter låneavtalets slut med New York City den 31 december.

Ofori blev i år noterad för två mål på 20 matcher i MLS.