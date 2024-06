Uppgifter: AIK lånar ut Sichenje till HJK

Mittbacken Collins Sichenje har ännu inte fått någon speltid i AIK under säsongen. Detta har medfört spekulationern kring 20-åringens framtid i klubben.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att Sichenje var aktuell för en utlåning till finska HJK och nu kommer Expressen med uppgifter som säger att klubbarna är överens kring ett låneavtal.

Enligt uppgifterna kommer försvararen att lånas ut om inget oförutsett inträffar. Faktum är att det kommer att bli officiellt inom en snar framtid, troligtvis redan denna vecka.

Sichenje värvades till AIK från kenyanska AFC Leopards under vintern 2022. Han har därefter haft stora problem med att få speltid, trots en lyckad utlåning till KuPS i just Finland under säsongen 2023.

Sichenjes nuvarande avtal med AIK sträcker sig över 2026.