Uppgifter: AIK nära att värva från Bodø/Glimt

I februari valde Magni Fannberg att lämna AIK. Utvecklingschefen flyttade då till den norska klubben Start, där han nu är sportchef. Någon ersättare till Fannberg har Gnaget ännu inte presenterat, men det kan snart vara på gång.

Åtminstone hävdar fotbollsthlm.se att Jens Karlsson är nära att ta över rollen. Han ska vara klubbens hetaste kandidat.

Just nu är Karlsson U19-tränare i norska succéklubben Bodø/Glimt. Tidigare har han varit verksam i Helsingborgs IF under 13 år, både på ungdomssidan och runt herrlaget.

Till fotbollsthlm.se säger Karlsson:

- Det finns ingenting konkret.