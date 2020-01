Uppgifter: AIK på väg att sälja Linnér - PL-rutinerad målvakt kan ersätta

Oscar Linnér kan vara på väg bort från AIK. Enligt Expressen är målvakten på väg att säljas till en klubb i 2. Bundesliga. Samtidigt skriver man att AIK är på väg att plocka in Jakob Haugaard som ersättare.

De senaste säsongerna har Oscar Linnér varit ordinarie mellan AIK:s stolpar. Nu kan 22-åringen vara på väg bort.

Det är Expressen som skriver att Linnér är på väg att säljas till en icke namngiven klubb i den tyska andraligan, då AIK är överens med klubben om en övergångssumma. Enligt tidningen åkte målvakten ner under måndagen för att läkarundersökas.

Expressen skriver också att AIK planerar att plocka in 27-årige Jacob Haugaard som ersättare om affären med Linnér går igenom. Haugaard är just nu klubblös, men provtränade med AIK under hösten och har en bakgrund i bland annat Stoke och Wigan och har gjort fem framträdanden i Premier League.

Oscar Linnér gjorde debut i AIK:s A-lag 2015 och har sedan dess gjort 81 framträdanden för klubben i allsvenskan.