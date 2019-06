Uppgifter: Allsvenska spelare kunder på illegal spelsajt

En illegal spelsajt, som styrs av en man som ”förekommer i polisens utredningar kring matchfixning”, har flera allsvenska spelare som kunder, skriver Dagens Nyheter under tisdagen. Sajten ska ha funnits under flera år och utbetalningar ska enligt uppgifter genomföras kontant eller via Swish.

Polisen bekräftar att sajten i fråga existerar, men är fåordiga i sin kommentar.

- Det är korrekt att vi har fått information om den här verksamheten och att vi utreder den. Mycket mer kan jag inte säga just nu, säger kriminalkommissarie Fredrik Gårdare som leder polisens aktionsgrupp mot brottslighet inom idrotten, till tidningen.

Tidningen skriver att en av de allsvenska spelarna spelat bort över 100 000 kronor bara på en kväll. Man rapporterar även att en av de allsvenska spelarna som är kunder sedan tidigare finns med i olika utredningar kring matchfixning gällande flera ungdomsmatcher och att personen, tillsammans med en allsvenska kollega, uppges ”vara aktiv för att rekrytera kunder bland andra elitspelare till den illegala sajten”.