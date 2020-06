Uppgifter: Blåvitt hoppas kunna sälja stjärnduo - för att rädda ekonomin

Blåvitt måste sälja för att klara ekonomin. Planen: Att få in pengar på att sälja Alhassan Yusuf och Giorgij Charaisjvili i sommar, rapporterar GT.

IFK Göteborg har, precis som alla allsvenska klubbar, drabbats hårt ekonomiskt under coronakrisen. Och nu hoppas klubben kunna få in pengar på två av lagets stora stjärnor under sommaren, rapporterar GT. Enligt tidningen siktar klubben på att sälja både Alhassan Yusuf och Giorgij Charaisjvili för att lyckas få ekonomin i balans.

Den nigerianske mittfältaren Yusuf har tidigare varit omgärdad av rykten, bland annat från klubbar i England och nyligen sa han själv, i en intervju med Fotbollskanalen, att han hoppades bli såld i sommar.

- Man vet aldrig vad som händer, men förhoppningsvis blir jag det, sa Yusuf.

Georgiern Charaisjvili, som i år dragits med skadebekymmer och inte spelat ännu i ligan, var förra säsongen klubbens näst bäste målskytt (efter Robin Söder) och noterades för sex mål framåt.

GT rapporterar att en "rimlig prislapp" är cirka 20 miljoner för Yusuf och 10 miljoner för Charaisjvili.