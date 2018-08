Uppgifter: Blåvitt-mittfältare detaljer från flytt till Norge

IFK Göteborg förstärkte inför säsongen mittfältet med norske yttermittfältaren Mikael Ingebrigtsen, 22, från Tromsö i Norge. Han berättade då att han var glad över flytten och såg fram emot att spela för klubben i allsvenskan.

- Jag vet att Göteborg är en stor fotbollsklubb i Skandinavien. När de kom in i bilden verkade det spännande. Det var en klubb som jag ville bli en del av, sa Ingebrigtsen i en intervju med C More då.

Men det blev nog inte som han tänkte sig. Ingebrigtsen är hittills endast är noterad för fyra matcher i allsvenskan, samtidigt som GT nyligen rapporterade att Blåvitt kan tänka sig att sälja norrmannen trots att han skrev på ett kontrakt över tre och ett halvt år.

Nu rapporterar även den norska sajten iTromsö att Blåvitt vill sälja mittfältaren och att han ska vara nära en återkomst till just Tromsö i Norge. Han ska bara vara detaljer ifrån en flytt tillbaka och enligt sajten, så kan han till och med vara spelklar redan till fredagens ligamatch mot Sandefjord i den norska Tippeligan.

Ingebrigtsen gjorde i fjol åtta mål på 27 framträdanden för Tromsö, som just nu är placerat på sjundeplats i den norska högstaligan. I Blåvitt har han hittills endast fått göra fyra matcher, varav en start, med senast inhopp mot Kalmar i den 89:e minuten i 2-1-förlusten på Guldfågeln Arena i allsvenskan.