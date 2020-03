Uppgifter: Djurgården berett att köpa loss Papagiannopoulos - och är intresserat av förre kaptenen

Djurgården sålde nyligen sin lagkapten Marcus Danielson till Dalian för en summa på runt 50 miljoner kronor. Klubben har därefter inte gjort någon hemlighet av att man är ute efter förstärkning på mittbackspositionen.

- Det är klart att vi måste ta in en mittback till. Vi har både (Erik) Berg och (Alexander) Abrahamsson skadade, så där är vi lite tunna. Men Bosse (Andersson, sportchef) är på jakt och det kommer bli jättebra. Det finns ett par alternativ vi tittar på och vi känner oss trygga i att det kommer att lösa sig, sa Kim Bergstrand, tränare i Djurgården, till C More i måndags.

En back som klubben möjligen tittar på är den förre kaptenen Emil Bergström. Enligt tuttomercatoweb.com är klubben intresserad av mittbacken, som för tillfället är utlånad från Utrecht till Basel. Djurgården ska dock inte vara den enda klubben som tittar på Bergström, även Serie A-klubben Genoa ska ha scoutat honom.

Samtidigt rapporterar Expressen att det finns en annan mittback som är högaktuell. Enligt tidningen har klubben siktet inställt på FC Köpenhamn-svensken Sotirios Papagiannopoulos. Expressen uppger att Djurgården är berett att köpa loss den förre ÖFK-backen - och att Djurgården siktar på att värva in två backar efter försäljningen av Danielson.

Fotbollskanalen nåddes av uppgifter om att Djurgården är intresserat av Papagianopoulos i fredags, men då dementerade FCK:s chefstränare Ståle Solbakken.

- Jag har inte hört något annat. Han har gjort en bra säsong hos oss, men det är en hård konkurrens. Vi har inte haft en så bra uppstart som vi önskat oss, men han har gjort en bra säsong totalt sett, sa Solbakken till Fotbollskanalen.

På frågan om uppgifterna kring att han skulle vara akutell för Djurgården svarade Solbakken:

- Det har jag inte hört något om.

Även Papagiannopoulos själv dementerade uppgifterna.