Uppgifter: Djurgården intresserat av Adegbenro och Gulliksen

Djurgården har pengar på banken efter jätteförsäljningen av Lucas Bergvall till Tottenham. Guldklimpens flytt till London kommer att verkställas i sommar.

Nu verkar även de blårandiga vara på väg att spendera pengar för att förstärka truppen.

Enligt Aftonbladet vill sportchef Bosse Andersson och Co plocka in två meriterade spelare innan transferfönstret stänger i slutet av mars. Uppgifterna gör gällande att det finns intresse för ex-allsvenske skyttekungen Samuel Adegbenro, som håller till i Beijing Guoan FC. Adegbenro var utlånad till Viking från sin kinesiska klubb i höstas och i Norge svarade han för fyra mål på elva serieframträdanden. Enligt Aftonbladet är den 28-årige forwarden för närvarande under utvärdering i Beijing Guoan.

En annan spelare som Djurgården uppges se som en tänkbar värvning är Bodø/Glimts U21-landslagsman Tobias Gulliksen, 20, och i det fallet ska en första kontakt vara tagen. Den norska klubben sägs vara beredd att göra sig av med den 20-årige offensive pjäsen, som skrev på ett fyraårskontrakt i somras. I Gulliksen-fallet är även ett lån aktuellt, enligt Aftonbladet.