Uppgifter: Djurgården leder dragkampen om Gustav Engvall

I fredags rapporterade GT att IFK Göteborg förhandlade med Bristol City och Gustav Engvall om ett lån. Tidningen skrev också att 21-åringen ville tillbaka till klubben, men att klubbarna inte var överens om den ekonomiska biten.

Även Djurgården uppges vara i allra högsta grad aktuellt för Engvalls del. Anfallaren var utlånad till Stockholmsklubben i fjol och på söndagen skriver Aftonbladet att Engvall nu är nära ett nytt lån till Dif. Tidningen skriver att parterna ligger i ”långt gångna förhandlingar” och att det är Djurgården som sitter i förarsätet i kampen om Engvalls signatur.

- Det är mycket möjligt (att det kommer in en ny anfallare). Vi följer utvecklingen och jag skulle stå här och ljuga om jag sa att jag inte har kontakt med vissa. Sedan får vi se vad som bli bäst för Djurgården och vad vi har för möjligheter, säger sportchfen Bosse Andersson till C More.

Totalt blev det åtta mål på 25 matcher för Engvalls del i Djurgården förra säsongen.