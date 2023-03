Uppgifter: Djurgården överens med Basel om Rolke

Djurgårdens IF har i vinter plockat in flera unga spelare, som Wilmer Odefalk, Theo Bergvall, Lucas Bergvall och Oskar Fallenius. Under torsdagen rapporterar Aftonbladet att Stockholmsklubben är på väg att värva ytterligare en ung talang.

Enligt tidningen är Djurgården nu överens med den schweiziska storklubben Basel om en övergång för förre IF Brommapojkarna-talangen Philip Rolke, 16. Affären väntas bli klar inom de närmaste veckorna.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson berättar i sin tur att Rolke kommer träna med klubben framöver, och säger följande om Aftonbladets uppgifter:

- Vi vet förutsättningarna för en övergång. Han är med och tränar med oss den här veckan, och bekantar sig med vår miljö. Om det ska vara en övergång vet vi förutsättningarna med Basel, och eftersom Rolke just nu är 16 år behöver vi vara överens om en bra sportslig plan långsiktigt, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Rolke lämnade förra sommaren BP:s verksamhet för Basel och ett kontrakt till 2025. Då var Basels besked att svensken skulle tillhöra klubbens ungdomsverksamhet, men också introduceras i klubbens A-lag.