Uppgifter: Elfsborg hämtar in ny assisterande tränare - från Porto

Jimmy Thelin får en ny assisterande tränare i form av portugisen Nuno Almeida, enligt uppgifter till Borås Tidning. Almeida kommer från en roll som scout i storklubben Porto men ser nu alltså ut att axla rollen som assisterande i Elfsborg.

Tidningen skriver att Almeida kommer att presenteras i samband med att laget påbörjar sin träning under torsdagen och Almeida kommer 2019 att komplettera assisterande tränarne Miguel Beas samt målvaktstränaren Linus Eriksson, som alla finns i Thelins ledarstab.

Under fjolåret var Tobias Linderoth assisterande i A-laget under våren innan han därefter klev ner i U21-truppen. Även Anders Svensson var uppe och stöttade A-truppen och Thelin under hösten.