Uppgifter: Framtiden inte spikad för Elfsborg-kaptenen - kan lämna efter säsongen: "Vet vad som gäller"

Kevin Stuhr Ellegaard har varit gjuten mellan stolparna sedan han kom till Elfsborg år 2012. Det senaste avtalet som dansken skrev under år 2016 var ett fyraårskontrakt, men enligt uppgift till BT är det sista året ett optionsår. Således kan klubben bryta kontraktet om det meddelas före oktober, skriver tidningen. BT rapporterar vidare att frågan varit uppe på kanslibordet, men ännu inte varit ett ämne för styrelsen.

- Jag vet vad som gäller, hur det ligger till. Jag har snackat lite lätt med Elfsborg om hur de ser på saken och jag upplever att vi vet var vi har varandra. Men nu är det matcher söndag, onsdag, söndag, onsdag, och jag gissar att vi kommer att snacka mer under sommaruppehållet, säger målvakten till BT.

35-åringen är dock på det hela med vad han har för ambition. Han vill stanna i Borås.

- Jag vill förlänga mitt kontrakt. Jag har sagt det tidigare, Elfsborg är min klubb och det är här jag vill vara. Jag hoppas att vi kan ta det vidare till sommaren, och inte behöva vänta till sista sekunden. Jag lär varje dag och känner mig inte minsta sliten, jag tror jag spelar tills jag är 40.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson menar dock att parterna förhåller sig till att det är ett fyraårsavtal.

- Vi har en bra dialog med Kevin och hans agent. Vi har ett avtal som gäller även nästa år och om inte någon av parterna vill något annat, då förhåller vi oss till det.

Elfsborg ställs senare under onsdagen mot AFC Eskilstuna på Borås Arena. Matchen sänds på C More Live 4 och cmore.se Avspark 19.00.