Uppgifter: Grzelak tar över efter Rikard Norling i AIK

I måndags valde AIK att avskeda huvudtränare Rikard Norling. Därefter har AIK bekräftat att Norlings tidigare assistent, Bartosz Grzelak, varit en kandidat för jobbet.

- Bartosz hade en stor del i vår framgång 2018 (assisterande till Norling). Han är en väldigt kompetent tränare, en modern tränare med bra idéer, sa sportchef Henrik Jurelius tidigare i veckan, på en pressträff.

Därefter har vd Björn Wesström, som tillsammans med Jurelius genomför intervjuer med kandidaterna som är aktuella, gått ut med att man träffat tre kandidater för jobbet.

Sportbladet skrev dessutom under fredagens morgon att Alexander Axén varit en kandidat man haft samtal med.

Nu rapporterar Expressen dock att det blir just Grzelak som tar över och att det hela kommer att presenteras inom kort. Enligt tidningen skriver parterna under avtalet under fredagen.

Bartosz Grzelak är just nu assisterande tränare i U21-landslaget, till Roland Nilsson. Ett jobb han tog så sent som under slutet av 2018. Utöver det jobbet, och den tidigare rollen i AIK, så har Grzelak dessutom varit huvudtränare i IK Frej.

Rikard Norling fick lämna sitt uppdrag efter en dålig start på säsongen 2020 och beslutet fattades efter att det blivit två raka förluster, 4-0 mot Häcken och så 1-0 mot Djurgården i derbyt.

Inför säsongen tog AIK ett övergripande beslut om att ändra inriktning på sitt spelsätt. Laget ville vara mer offensivt präglat och samtidigt bli bättre på att utveckla spelare. Men spelsättet bar inte frukt och till sist fick alltså Norling gå. Han själv sa dock på en presskonferens samma dag att han gärna hade fortsatt.

- Jag hade gärna velat (fortsätta), å ena sidan. Å andra sidan är det ändå AIK jag verkar i och jag inser att det når en viss gräns där det blir jävligt svårt, för att det är så otroligt mycket runt omkring som påverkar, sa Norling då.