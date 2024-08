Uppgifter: Häcken nära att värva Leach Holm

Djurgårdens IF

Hammarby IF

Djurgårdens IF plockade i vintras in mittfältaren Samuel Leach Holm, 26, från IF Brommapojkarna, och sedan dess har det blivit två mål och två assist på 23 matcher.

Nu uppger Aftonbladet att Leach Holm är nära en flytt till konkurrenten BK Häcken, och att Hisingen-klubben hoppas presentera spelaren inom den närmaste veckan.

Enligt tidningen är ännu inget klart och påskrivet, men "mycket talar" för att Leach Holm lämnar Djurgården för Häcken.

Tidigare under måndagen sa Häckens sportchef Martin Ericsson följande om klubbens påstådda intresse för Leach Holm:

- Det har jag ingen kommentar till, sa Ericsson till Fotbollskanalen.

Var ni intresserade av Leach Holm i vintras när han gick till Djurgården?

- Den affären var nog klar ganska tidigt, innan vintern. Då hade vi inget behov. Men det är klart att vi vet att det är en duktig spelare. Men det var inget vi var med på där och då.

Tidigare under måndagen uppgav även Aftonbladet att IK Sirius-mittfältaren Daniel Stensson kommer att flytta till Djurgården.

Djurgården är placerat på andra plats i allsvenskan.