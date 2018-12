Uppgifter: Hallenius skriver långtidskontrakt med Sundsvall

Linus Hallenius har spelat i Sundsvall i två perioder. Först tillhörde han klubbens A-lag i mitten på 2000-talet innan han lämnade för Hammarby.

Efter en trög inledning i Bajen slog han igenom och såldes till italienska Genoa. Där uteblev succén och Hallenius återvände till Stockholmsklubben samma år som laget tog steget tillbaka till allsvenskan.

Men återkomsten till Hammarby blev långt ifrån en succé och efter en sejour i Helsingborg återvände Hallenius till Sundsvall, där han skrev på ett tvåårskontrakt, med option på ytterligare två år.

Under årets säsong har anfallaren gjort succé och svarat för 18 mål. Med det slutade han på andra plats i den allsvenska skytteligan och i höstas valde han att inte utnyttja den option som fanns inskrivet i avtalet.

Efter säsongen har Hallenius funderat över sin framtid och det har funnits flera anbud. Bland annat har cypriotiska Apoel FC och sydkoreanska Seuol FC visat intresse.

- Väljer jag att stanna är det all the way med Gif och att göra klubben så bra som möjligt. Testar jag vingarna nu så åker jag inte för att vända hem om ett halvår. Bestämmer jag mig för att testa är det för att lyckas den här gången oavsett tiden det tar. Därför är det tufft, sa Hallenius till Sundsvalls Tidning tidigare i november.

Under lördagen kommer glädjande nyheter för Sundsvall då Expressen uppger att anfallaren väljer att stanna i klubben.

Tidningen skriver att Hallenius kommer att skriva på ett femårsavtal och att han därmed blir klubbens genom tiderna bäst betalda spelare.