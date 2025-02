Uppgifter: Hammarby plockar in Hjelte

Hammarby IF rapporteras ha hittat en ny rekryteringsanalytiker.

Enligt Expressen är Bajen överens med Jacob Hjelte gällande uppdraget. 28-åringen väntas bli presenterad av Stockholmsklubben inom en snar framtid.

- Jag kan varken bekräfta eller dementera i dagsläget, men information kommer inom kort, säger Gefles klubbdirektör Daniel Kraft till Fotbollskanalen.

Är Jacob Hjelte på väg bort?

- Det är samma svar som på din tidigare fråga. Information kommer inom kort.

Hjelte stod så sent som under förra säsongen för tio mål på 25 matcher med Gefle IF i superettan. Han återvände till klubben under vintern 2020, och har även en bakgrund med spel i Sandvikens IF. Enligt Expressen väntas Hjelte sannolikt att lägga skorna på hyllan.

Fotbollskanalen söker Jacob Hjelte.