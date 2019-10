Uppgifter: HIF plockar in Dalkurds sportchef

Adil Kizil kan lämna Dalkurd för Helsingborg. Dalkurd-sportchefen får en roll inom HIF:s "ledning/scoutingorganisation", uppger FotbollDirekt . - Jag har just nu ingenting att kommentera, säger Kizil till Fotbollskanalen.

Helsingborgs IF har i år haft en mer eller mindre turbulent säsong. Huvudtränaren Per-Ola Ljung fick sparken, klubbikonen Pär Hansson tvingades lägga av, Henrik Larsson, som ersatte Ljung, hoppade av efter verbala påhopp i sociala medier och sedan kom förre landslagskaptenen Olof Mellberg in som ny huvudtränare.

Nu ser Skåneklubben ut att förstärka staben runt omkring spelartruppen ytterligare, skriver FotbollDirekt. Sajten uppger att Dalkurds sportchef Adil Kizil kommer att lämna sitt uppdrag i Dalkurd för en roll i HIF:s "ledning/scoutingorganisation".

Kizil vill själv inte kommentera uppgifterna.

- Tyvärr kan jag inte kommentera några rykten eller så. Jag sitter lite upptagen. Ni får återkomma på eftermiddagen, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag har just nu ingenting att kommentera, fortsätter han.

Enligt FotbollDirekt kommer nyheten snart att bli officiell.

Kizil har under en längre tid arbetat inom Dalkurd. Sportchefen var först spelare i laget och blev senare sportchef, men hoppade även in under en kort period i fjol som tillfällig tränare i allsvenskan.

Fotbollskanalen har sökt HIF:s klubbdirektör Joel Sandborg och ordförande Krister Azelius.