Uppgifter: Kiese Thelin helt klar för Malmö – förväntas skriva på under dagen

I går kunde Fotbollskanalen berätta att Isaac Kiese Thelin är på plats i Malmö. Nu rapporterar Expressen att anfallaren är helt klar för MFF. 27-åringen förväntas presenteras på torsdagen och lånas in under hela 2020.

Under onsdagen kunde Fotbollkanalen berätta att Isaac Kiese Thelin är på plats i Malmö. Tidigare har den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws rapporterat att anfallaren är på väg till Malmö FF på lån och att det skulle finnas en köpoption i avtalet från hans belgiska klubb Anderlecht.

Nu uppger Expressen att Kiese Thelin är helt klar för MFF och att han kommer att läkarundersökas under torsdagsförmiddagen. Affären förväntas bli helt klar under torsdagen och han kommer att lånas av MFF under hela 2020.

Isaac Kiese Thelin värvades av Malmö FF från IFK Norrköping 2014 och lämnade klubben året därpå för franska Bordeaux. Den franska klubben lånade sedan ut honom till Anderlecht under en period, innan övergången senare blev permanent. Från Anderlecht har han tidigare blivit utlånad två gånger, först till belgiska Waasland-Beveren och sedan till tyska Bayer Leverkusen.