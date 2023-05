Uppgifter: Krismöte om konstgräset på Tele2

Under hela våren har den nya konstgräsmattan på Tele2 Arena varit en följetong. Anledningen är att gummigranulat bytts ut mot sand i underlaget inför årets säsong, vilket gjort att spelare fått skrap- och brännsår, och därmed riktat skarp kritik mot mattan.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson sa nyligen, till Aftonbladet, att klubben fått en rekommendation om att inte vattna mattan, och därefter förklarade Mats Viker, som är vd på fastighetsägaren SGA Fastigheter, tidigare i veckan för Fotbollskanalen att mattan klarar en viss mängd vatten, men att bevattning för ske med återhållsamhet för att minimera skador. Han sa även att det finns ett dräneringsbekymmer, som kommer att lösas i sommar.

"Rent fotbollsmässigt är konstgräset uppskattat av spelarna, och med den åtgärden som görs får vi bort de problem med brännsår spelarna får och alla blir väldigt nöjda", skrev Viker till Fotbollskanalen.

Under tisdagen rapporterar Expressen att det hålls ett krismöte under eftermiddagen gällande problematiken på Tele2 Arena. Enligt tidningen kommer alla berörda parter, det vill säga Hammarby IF, Djurgårdens IF, SGA Fastigheter, Stockholm Live och konstgräsleverantören Unisport att närvara under mötet.

Tidningen har däremot inte uppgifter om vad mötet kan mynna ut i framöver.