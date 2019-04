Uppgifter: Lahne startar för AIK - Goitom bänkas igen

AIK har två raka kryss i allsvenskan och laget har fortfarande inte gjort mål. I mötena med Östersund och Norrköping har lagkaptenen Henok Goitom fått inleda på bänken. Enligt Expressen kommer veteranen även att få starta på bänken i mötet med Sirius om ”inget oförutsett händer”.

Expressen uppger samtidigt att tränaren Rikard Norling kommer att stuva om i anfallet. I de två första matcherna har Tarik Elyounoussi och Chinedu Obasi fått chansen på topp, men enligt Expressen kommer lånet Jack Lahne och Obasi starta i anfallet medan Elyounoussi spelar på mittfältet. Uppgifterna gör gällande att den finske talangen Saku Ylätupa petas.

AIK:s trupp: Daniel Granli, Per Karlsson, Panajotis Dimitriadis, Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu, Rasmus Lindkvist, Chinedu Obasi, Stefan Silva, Karol Mets, Anton Salétros, Saku Ylätupa, Tarik Elyounoussi, Daniel Sundgren, Budimir Janosevic, Heradi Rashidi, Magnar Ödegaard, Jack Lahne, Oscar Linnér, Henok Goitom

AIK-Sirius under söndagen har avspark klockan 15.00. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.