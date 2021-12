Uppgifter: Malmö FF nära att göra klart med Tomassons ersättare

Efter att ha lett Malmö FF till två raka SM-guld och ett Champions League-gruppspel står det nu klart att Jon Dahl Tomasson lämnar MFF. Det meddelade föreningen under torsdagen.

Svenska mästarna har redan påbörjat jakten på Tomassons ersättare. Nu är portugisen João Henriques nära att skriva på för Malmö FF, enligt Sportitalia-journalisten Gianluigi Longari. Tidigare har Henriques tränat klubbar som Santa Clara, Vitoria Guimaraes och Moreirense, men i nuläget står han utan tränarjobb.

Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson berättade tidigare under torsdagen om lagets tränarjakt.

- Vi är såklart alltid förberedda och vi har en ganska klar bild vad vi är ute efter. Vi låser inte oss i nationaliteter, sa Andersson till Fotbollskanalen då.

João Henriques, Trainer former #Moreirense e #Vitória SC) is close to sign with #Malmoe