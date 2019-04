Uppgifter: MFF lånar ut Strandberg till konkurrent

Malmö FF värvade sommaren 2017 Carlos Strandberg från belgiska klubben Club Brügge och anfallaren hann med att göra två mål på tio allsvenska matcher under hösten. I fjol förväntades anfallaren lyfta ytterligare, men i stället blev det endast fyra mål under vårsäsongen - och sedan stora skadeproblem under höstsäsongen.

Malmö FF har även förstärkt anfallsstallet ytterligare - sedan Strandbergs ankomst - med Marcus Antonsson, Jo Inge Berget och Guillermo Molins - och nu uppger Aftonbladet att Strandberg lånas ut till Örebro SK under den här vårsäsongen i allsvenskan.

Tidningen skriver vidare att affären förväntas bli officiell inom kort.

Carlos Strandberg slog igenom i Häcken och flyttade därefter vidare till CSKA Moskva. Under tiden i Moskva blev det en del speltid, men också utlåningar till FC Ural och AIK innan han lämnade för spel i Club Brügge med utlåning direkt till KVC Westerlo och sedan permanent flytt till Malmö FF.