Det var under måndagen som Expressen rapporterade att en tidigare allsvensk fotbollsspelare med flera SM-guld i bagaget, misstänks för våldtäkt. Spelaren har representerat svenska storklubbar och var en stor profil i sitt lag.

Enligt Expressen misstänks den tidigare spelaren ha våldtagit en kvinna, medan hans fru låg och sov, efter en middag i profilens hem i Stockholm och larmet ska ha kommit natten till lördag.

- Det finns överväldigande bevisning mot honom. Mer om hur den ser ut vill jag inte gå in på, men åklagaren har ett mycket starkt bevisläge. Vad gäller min klient så mår hon mycket dåligt av vad som har hänt, sa kvinnans målsägarbiträde till tidningen under måndagen.

Nu rapporterar Expressen att profilen under begärts häktad under måndagen, och att häktesförhandling kommer att hållas under tisdagen.