Uppgifter: ÖFK räknar bort omdiskuterade sponsoravtalet för 2019 – gör minusresultat på 40 miljoner

Östersunds FK:s jobbiga ekonomiska sits ser ut att bli ännu värre. Enligt Aftonbladet räknar klubben bort de 15 miljoner kronor som skulle komma in i sponsoravtalet med Puls 8 Ltd. Det gör att klubben backar 40 miljoner kronor under 2019 – och lämnar ett negativt eget kapital på 20 miljoner.

Östersunds FK har varit i ekonomisk kris sedan förra året. Den ekonomiska krisen gjorde först att klubben blev nekad elitlicens av licensnämnden, men överklagandenämnden valde sedan att ge ÖFK elitlicens.

En viktig del i beslutet att godkänna licens har varit att Östersund tecknat ett sponsoravtal med ett utländskt bolag, värt 15 miljoner kronor. Det bolaget har senare visat sig vara Puls 8 Ltd, ett cypriotiskt bolag. Efter att bolagets ägare först förnekat för Expressen att Puls 8 var ÖFK:s stora sponsor gick ÖFK och Puls8 Ltd ut i ett gemensamt pressmeddelande under fredagen förra veckan, där de bekräftade att parterna har en "pågående överenskommelse" om att Puls8 Ltd ska investera i klubben.

Nu rapporterar Aftonbladet att ÖFK, som hela tiden menat att pengarna från bolaget kommer att komma inom kort, gör en vändning i frågan. Klubben ska ha tagit bort sponsoravtalet från förra årets bokslut, vilket får stora konsekvenser för det ekonomiska resultatet. Enligt tidningen kommer ÖFK nu att gå back minst 36 miljoner kronor, kanske så mycket som 40 miljoner kronor, vilket innebär att klubben kommer få ett negativt eget kapital på runt 20 miljoner kronor.

- Alla vet att vårt bokslut kommer synas i sömmarna av Svenska Fotbollförbundet. Det går inte att ha med saker som inte kommer att hända, säger en uppgiftslämnare till Aftonbladet.

Samtidigt menar personen att ÖFK inte kommer gå i konkurs på grund av beskedet.

- Nej, men det egna kapitalet måste återställas. Det måste in pengar från lokala företagare, det måste göras nedskärningar och jobbas jävligt hårt, säger personen.

Klubben ska i nuläget inte räkna med att få in pengarna inom kort, utan om en betalning sker blir det en bonus för 2020.

- Du kan inte föreställa dig hur mycket jobb vissa i klubben lagt ner för att få till det. Men till slut så…ja, avtalet ligger ju kvar, skulle det komma in pengar så är det en jättebonus för klubben, men det går inte att argumentera för att det är en säker fordran, säger en person.

I förra veckan menade ÖFK:s pressansvarige Niclas Lidström att det finns ett garantibrev mellan parterna om sponsoravtalet som ska ses som bindande.

- De har sagt sig vilja det här och vi har fått ett garantibrev och det är samma som vi visat upp för licensnämnden, sa han till Fotbollskanalen.