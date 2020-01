Uppgifter: Rasmus Jönsson klar för en återkomst till HIF

Rasmus Jönsson återvände till Helsingborg säsongen 2018 och var med och spelade upp laget i allsvenskan igen. I somras valde han dock att lämna Skåneklubben för att testa vingarna i Thailand och Buriram United.

Tidigare i vintras rapporterade dock sajten Alltomhif.se att Jönsson var på väg att bryta sitt kontrakt med klubben, uppgifter vilket även Fotbollskanalen då nåtts av.

- Om Rasmus kontaktar mig skulle jag prata med honom, men ändå lotsa in det i den sportsliga gruppen. Just nu finns inga sådana kontakter. Sedan är det en annan sak att jag personligen tycker att Rasmus, med sin härkomst och historia med oss naturligtvis, är en kittlande frågeställning, men innan det kittlat mig behöver det rinna mer vatten under broarna, kommenterade då ordföranden Krister Azelius för Fotbollskanalen.

Nu skriver sajten Fotboll Skåne att Rasmus Jönsson är klar för en återkomst till Helsingborg. Sajten skriver att Jönsson kan komma att presenteras redan i morgon.