Uppgifter: "Seb" Larsson förlänger med AIK

Landslagsmittfältaren Sebastian Larsson, 35, skrev under sommaren 2018 på för AIK och var sedan med och tog laget till SM-guld. Nu sitter 35-åringen på ett utgående avtal, som sträcker sig över den här säsongen, men under en längre tid har det varit uppe på tapeten att spelarens kontrakt mest troligt kommer att förlängas. Larsson sa, så sent som i början av september, att han tror på en framtid i AIK, då han bland annat vill få speltid inför EM nästa sommar.

- Jag har väldigt svårt att se att något annat (än AIK) är aktuellt för mig. "Henke" Jurelius (AIK:s sportchef) och jag vet var vi har varandra och vi har tillräckligt mycket att reda ut vad gäller den situationen (AIK:s dåvarande tabelläge) som vi försatt oss i just nu och det är ingen stress. Jag ska väl visa att jag förtjänar att vara kvar också, sa han till Fotbollskanalen då.

Nu uppger Expressen att det är helt klart att Larsson stannar i AIK. Enligt tidningen är Larsson och AIK överens om ett kontrakt över minst 2021.

Larsson är den här säsongen noterad för fem mål på 25 matcher i allsvenskan. AIK är placerat på åttondeplats i seriespelet och ställs härnäst, den 22 november, mot Örebro SK på Friends Arena. Just nu är Larsson med på Sveriges landslagssamling inför mötena med Kroatien på lördag och Frankrike på tisdag i Nations League-gruppspelet.