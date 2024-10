Uppgifter: Skälen bakom Dif-tränarnas avsked

Djurgårdens IF föll mot Hammarby IF i ett kaosderby, och meddelade under måndagen att tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf lämnar klubben. Under tisdagen blev det sedermera klart att Roberth Björknesjö ersätter på tillfällig basis resten av säsongen.

Aftonbladet skriver samtidigt även om olika skäl till Bergstrands och Lagerlöfs exit.

Enligt tidningen är årets negativa derbyresultat en orsak, medan stämningen i truppen den senaste tiden är en annan anledning. Tidningen uppger att tränarduon hade "tappat hela spelargruppen", och att stämningen blivit sämre och sämre de senaste månaderna.

Den dåliga stämningen rapporteras till viss del ha handlat om "kommunikationsmissar" från tränarnas sida som "fått negativ effekt på laget". Vidare sägs det också generellt sett handlat om tränarnas ledarstil och "oförmåga att nå fram med flera taktiska detaljer till spelarna".

Inför mötet med Brommapojkarna (2-1-seger) den 25 september i allsvenskan uppges tränarna öppnat för ett möte, där spelarna skulle lyfta taktiska detaljer som laget ville ändra på. Enligt tidningen lyfte då en spelare en taktisk detalj, där Bergstrand tog det personligt och "slog ifrån sig". Det sägs sedan blivit en "upprörd och högljudd stämning mellan parterna".

Bergstrand och Lagerlöf tog Djurgården till ett SM-guld, samt till två Europa Conference League-gruppspel/ligaspel.

Fotbollskanalen har sökt Kim Bergstrand.