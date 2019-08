Uppgifter: Sundsvall jagar tidigare AIK-mittfältare

Johan Blomberg har tidigare tillhört AIK, men nu kan han vara på väg till Sundsvall. Detta rapporterar Expressen , som skriver att Sundsvall jobbar hårt för att få in mittfältaren. - Man tittar alltid efter bra spelare, säger Sundsvalls sportchef Urban Hagblom till Fotbollskanalen.

Johan Blomberg, 32, tillhör just nu Colorado i MLS. Men enligt uppgifter till Expressen jobbar allsvenska Gif Sundsvall hårt på att låna in mittfälaren under höstsäsongen.

Blomberg har bland annat ett förflutet i AIK där han spelade från 2015 till 2018. Sedan tidigare har mittfältaren också representerat Halmstad och Ängelholm i Sverige.

När Fotbollskanalen når Sundsvalls sportchef Urban Hagblom vill han inte kommentera Blombergs namn närmare.

- Vi vill inte kommentera någonting i det läge vi i föreningen är i. Jag kan varken bekräftat eller dementera något. Vi kommenterar inga namn i det här läget, säger Hagblom.

Är mittfältspositionen något ni vill förstärka?

- Nej, men man tittar alltid efter bra spelare. Men det är också utifrån hur man konstruerar och ställer upp sitt lag. Om vi ska ha in något ska det vara kvalitetsspelare, det kan jag säga.

Sundsvall ligger sist i allsvenskan.