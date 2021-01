Uppgifter: Tidigare HIF-spelare detaljer från Hammarby

Hammarby IF har redan värvat Astrit Selmani, och nu verkar klubben förstärka offesiven ytterligare. SportExpressen skrev tidigare under veckan att Hammarby förhandlade med MLS-klubben Nashville om en övergång för David Accam, och så sent som igår bekräftade Hammarbys tränare Stefan Billborn att en övergång var på tapeten.

- Att det är ett namn som diskuteras… det är som jag brukar säga, ingen rök utan eld. Men jag har inte pratat med honom eller träffat honom. Det kommuniceras väl ut om det är så att det blir klart, sa Billborn till Fotbollskanalen.

ANNONS

I dag, torsdag, skriver SportExpressen att Accam bara endast detaljer från att bli klar för Hammarby. Om inget oförutsett sker kommer spelaren bli klar inom den närmsta veckan, då han ska flyga till Sverige och genomföra sin läkarundersökning.

Enligt tidningen är affären optionsbunden och prestationsbaserad. Accam spelade i Helsingborgs IF och Östersunds FK när han var i Sverige, och i MLS har han representerat klubbar som Philadelphia, Chicago, Columbus och nu senast Nashville.