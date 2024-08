Uppgifter: Venezia har lagt bud på Fanne Dabo

Lamine Fanne Dabo anslöt till AIK under våren 2023. Inledningsvis var värvningen hårt kritiserad, men under årets säsong har 20-åringen slagit sig in på AIK:s mittfält och under den senaste perioden har han blivit en av lagets bärande spelare.

Nu gör uppgifter från Expressen gällande att AIK har mottagit ett bud på Fanne Dabo.

Enligt uppgifterna är det Serie A-klubben Venezia som har lagt ett bud på två miljoner euro, cirka 23 miljoner kronor, och klubbarna sägs vara i samtal kring en övergång.

Vidare sägs Fanne Dabo själv vara öppen för en flytt till Venezia. Men någon överenskommelse har ännu inte nåtts då Venezia alltjämt väntar på ett svar på budet som skickades under tisdagen.

Lamine Fanne Dabo har under säsongen noterats för elva allsvenska framträdanden. På dessa matcher har det blivit en assist.