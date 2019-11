Utgående avtal med Djurgården - men redo för allsvenskan: "Var en av de bästa i superettan"

Redan våren 2016 hamnade Djurgården-mittfältaren Besard Sabovic, 21, i rampjuset efter mål i allsvenska startdebuten mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Sabovic gjorde totalt sju allsvenska matcher under den säsongen, men sedan började det gå tyngre. Under 2017 blev det utlåning till Brommapojkarna och en korsbandsskada och under 2018 blev det knapp speltid - efter comeback från skadan - med Djurgården i allsvenskan.

Inför den här säsongen blev 21-åringen i stället, med dubbel spelbarhet, utlånad till Dalkurd och kan nu summera ett år med fem mål och fem assist på 29 matcher i superettan.

- Jag skulle säga att den här säsongen har varit otroligt viktig för mig. Jag har fått spela mycket. Det var varit väldigt nyttigt och viktigt. Jag hoppades på att hjälpa Dalkurd upp i allsvenskan, men spelmässigt blev det väldigt bra, säger han till Fotbollskanalen.

Sabovic känner att han har tagit steg framåt under det här året.

- Ja, verkligen. Jag tycker att det har varit riktigt bra tränare i Dalkurd. Jag har fått mycket hjälp, så jag känner att jag har utvecklats mycket.

Men nu är framtiden osäker. Sabovic har ett utgående avtal med Djurgården och ännu vet han inte riktigt vart han kommer att ta vägen, även om målet alltid har varit att ta en startplats i Djurgården i allsvenskan.

- Jag vet inte vad som händer framöver. Det är ett frågetecken där. Jag hoppas kunna ta nästa steg och jag visade det jag ville i år. Jag spelade fotboll regelbundet i superettan och jag visade att jag var en av de bästa i superettan och att jag klarar en högre nivå. Nu vill jag ta nästa steg, säger han.

Du är redo för allsvenskan nu?

- Ja, det är allsvenskan som är en trappa upp och jag har alltid velat bevisa vad jag går för i den högsta serien, så det är det jag siktar på.

Sabovic har ännu inte pratat särskilt mycket med Djurgårdens sportchef Bosse Andersson, men berättar att han alltid varit inställd på en fortsättning i Stockholmsklubben.

- Mitt mål har alltid varit att ta en startplats där jag är. Det är det jag alltid har varit inställd på. Vi får se hur stort intresse de visar, mitt mål har alltid varit att starta i Djurgården.

Är du stressad över situationen?

- Om jag hade gjort en dålig säsong hade jag kanske varit stressad, men så är inte fallet. Jag vet vad jag kan och jag vet vad jag klarar. Därför känner jag inte att jag är stressad över det som ska komma.

Sabovic ser en spännande tid framför sig och hoppas äntligen få bevisa sig i allsvenskan. Inför årets säsong berättade han att han ville visa upp sig i serien och när det i stället i år blev spel i superettan hoppas han på allsvensk speltid under 2020.

- Det var så länge sedan jag fick bevisa mig allsvenskan. Jag vill visa svenska folket att jag inte ljuger. Det är många som tvivlar, men jag vet vad jag kan och sedan behöver inte alla tro på det. Jag ska bevisa det på planen.

Känner du att många har tvivlat på dig?

- Det har varit sådär i många år i Djurgården när jag inte fått spela. Jag har varit i Djurgården i fem år, så det har blivit mycket att man kanske sagt i en intervju att man förtjänar att spela och sedan inte har fått spela. Folk ser bara vad man gör på planen, inte på träningen. Jag hoppas få bevisa det.